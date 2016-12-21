Multistochastik

Ein Indikator für eine mehrwährungs Analyse auf Basis von Resonanzen der entsprechenden Finanzanlage.



Die Idee der Korrelation verschiedener Finanzanlage ist nicht neu und es wäre interessant einen Algorithmus auf der Basis genau solcher Regularitäten zu entwickeln. Der Indikator enthält einen Mehrwährungscode auf der Basis des Artikels von Vasily Yakimkin "Resonances - a New Class of Technical Indicators" veröffentlicht im Magazin "Currency Speculator" (2001).

In ein paar Worten ist die Idee dieser Methode wie folgt. Zum Beispiel müssten wir, um den EUR/USD Makrt zu analysieren, nicht nur die Indikatoren dieses Symbols berücksichtigen, sondern auch die Indikatoren der zugehörigen Symbole - EUR/JPY und USD/JPY.



Es ist besser Indikatoren mit normalisierten Werten und gleicher Schwankungsbreite zu verwenden, um Einfachheit und Bequemlichkeit der Messung und Berechnung zu erreichen. Der Stochastik Oszillator passt ziemlich gut zu diesen Vorgaben und er wurde daher in diesem Indikator verwendet.

Eine genaue Beschreibung dieses Indikators mit seinen Signalen findet sich im Artikel "Erstellen eines Expert Advisors, der mit verschiedenen Instrumenten handelt".



