Multistochastic

基于关联金融资产共振的多币种技术分析的指标。



不同金融资产之间的相关性的想法并不新鲜，开发正是基于这样一个规律的分析的算法将是有趣的。该指标包含基于(2001)发表于"货币投机者"杂志Vasily Yakimkin的文章"共振 - 新一代技术指标"而编写的多货币代码.

简而言之, 这个方法的思想如下. 例如，要分析欧元/美元的市场，我们可能不仅会使用有关本资产的某一个指标的读数，也会使用同一指标在有关资产 - 欧元/日元和美元/日元 - 的读数。



最好是将指标值在同一变化范围内归一化以便测量和计算. Stochastic Oscillator 很适合此目标，所以被使用在这个指标里.

文章"创建在若干商品上交易的EA专家交易"对这个指标以及它的信号进行了详细描述.



