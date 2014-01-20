Multistochastic

请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
基于关联金融资产共振的多币种技术分析的指标。
不同金融资产之间的相关性的想法并不新鲜，开发正是基于这样一个规律的分析的算法将是有趣的。该指标包含基于(2001)发表于"货币投机者"杂志Vasily Yakimkin的文章"共振 - 新一代技术指标"而编写的多货币代码.
简而言之, 这个方法的思想如下. 例如，要分析欧元/美元的市场，我们可能不仅会使用有关本资产的某一个指标的读数，也会使用同一指标在有关资产 - 欧元/日元和美元/日元 - 的读数。
最好是将指标值在同一变化范围内归一化以便测量和计算. Stochastic Oscillator 很适合此目标，所以被使用在这个指标里.
文章"创建在若干商品上交易的EA专家交易"对这个指标以及它的信号进行了详细描述.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/451
Exp_TEMA
使用三重指数移动平均技术指标的多币种趋势跟踪专家系统。HistoryLoader
组织对请求结果处理可访问任何历史数据的接口的多币种专家交易功能模块。
ATR 比例
本指标是快速平均真实范围 (ATR) 和慢速ATR之间的比例.交易信号模块，基于 Stalin 指标
交易信号模块用于 MQL5 向导。Stalin 指标的彩色箭头可作为入场信号。