관련 금융 자산의 공명을 기반으로 한 다중 통화 기술 분석 지표입니다.



서로 다른 금융 자산 간의 상관 관계를 고려하는 아이디어는 새로운 것이 아니며 이러한 패턴 분석을 기반으로 알고리즘을 구현하는 것이 흥미로울 것입니다. 다중 통화 코드는 "통화 투기꾼"(2001) 잡지에 실린 Vasily Yakimkin의"공명 - 새로운 종류의 기술 지표" 기사를 기반으로 지표에 구현되었습니다.

간단히 말해 이 접근법의 핵심은 다음과 같습니다. 예를 들어 EUR/USD 시장을 연구하기 위해 이 금융 자산에 대한 일부 지표의 수치뿐만 아니라 인접한 EUR/USD 자산인 EUR/JPY 및 USD/JPY에 대한 동일한 지표의 수치도 사용합니다.



측정 및 계산의 단순성과 편의성을 위해 값이 동일한 변화 범위에서 정규화된 지표를 사용하는 것이 좋습니다. 스토캐스틱 오실레이터는 이러한 목적에 매우 적합하며, 이 지표에 사용되었습니다.

이 지표에 대한 자세한 설명과 신호 해석은 "다양한 상품에서 전문가 자문 거래 만들기" 문서에서 확인할 수 있습니다.