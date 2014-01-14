CodeBaseSeções
Multistochastic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Indicador de análise técnica multi-moeda com base nos ativos financeiros de ressonâncias relacionados.

A idéia da correlação entre diferentes ativos financeiros não é nova, seria interessante o desenvolvimento de um algoritmo baseado exatamente na análise de tal regularidade. O indicador contém um código multi-moeda com base no artigo de Vasily Yakimkin "Ressonâncias - uma Nova Classe de Indicadores Técnicos" publicado na revista "Currency Speculator" (2001).

Em poucas palavras, a idéia deste método é a seguinte: Por exemplo, para analisar o mercado EUR/USD podemos usar além das leituras de qualquer indicador com esse ativo, também as leituras do mesmo indicador sobre os ativos relacionados - EUR/JPY e USD/JPY.

É melhor usar o indicador com os valores normalizados no mesmo intervalo de mudanças para oferecer simplicidade e conveniência de medidas e cálculos O Oscilador Estocástico é bastante adequado para estes propósitos e foi utilizado neste indicador.

A descrição detalhada deste indicador e seus sinais podem ser encontradas no artigo "Criando um Consultor Especialista, que Negocia em uma Número de Instrumentos".

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/451

