Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Multistochastic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1588
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador de análise técnica multi-moeda com base nos ativos financeiros de ressonâncias relacionados.
A idéia da correlação entre diferentes ativos financeiros não é nova, seria interessante o desenvolvimento de um algoritmo baseado exatamente na análise de tal regularidade. O indicador contém um código multi-moeda com base no artigo de Vasily Yakimkin "Ressonâncias - uma Nova Classe de Indicadores Técnicos" publicado na revista "Currency Speculator" (2001).
Em poucas palavras, a idéia deste método é a seguinte: Por exemplo, para analisar o mercado EUR/USD podemos usar além das leituras de qualquer indicador com esse ativo, também as leituras do mesmo indicador sobre os ativos relacionados - EUR/JPY e USD/JPY.
É melhor usar o indicador com os valores normalizados no mesmo intervalo de mudanças para oferecer simplicidade e conveniência de medidas e cálculos O Oscilador Estocástico é bastante adequado para estes propósitos e foi utilizado neste indicador.
A descrição detalhada deste indicador e seus sinais podem ser encontradas no artigo "Criando um Consultor Especialista, que Negocia em uma Número de Instrumentos".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/451
O Índice de Volatilidade de Chaikin determina a volatilidade com base no intervalo entre a máxima e mínima. A variante apresentada deste indicador famoso permite selecionar uma das dez variantes de suavização disponíveis.ZigZag
Variante do indicador ZigZag otimizado pela sua taxa de operação.
Conjunto de Canais de Keltner baseado na média universal.Linhas Matemáticas de Murrey para a Barra Atual
Linhas Matemáticas de Murrey para a Barra Atual é uma ferramenta eficaz para as previsões dos movimentos do mercado.