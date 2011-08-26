Ставь лайки и следи за новостями
Multistochastic - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор для мультивалютного технического анализа, основанного на резонансах смежных финансовых активов.
Идея учета корреляционных связей между разными финансовыми активами не нова, и было бы интересно реализовать алгоритм, который основывался бы именно на анализе подобных закономерностей. В индикаторе реализован мультивалютный код по мотивам статьи Василия Якимкина "Резонансы - новый класс технических индикаторов", опубликованной в журнале "Валютный спекулянт" (2001 г).
В двух словах суть подобного подхода выглядит следующим образом. Например, для исследования рынка по EUR/USD используем не только показания какого-нибудь индикатора по этому финансовому активу, но также и показания этого же индикатора по смежным с EUR/USD активам - EUR/JPY и USD/JPY.
Лучше использовать индикатор, значения которого пронормированы в одном и том же диапазоне изменений для простоты и удобства измерений и расчетов. Для этого очень хорошо подходит Стохастический осциллятор, который и был использован в данном индикаторе.
Подробное описание этого индикатора и интерпретацию его сигналов можно прочитать в статье "Создание эксперта, торгующего на разных инструментах.
