Exp_TEMA - эксперт для MetaTrader 5
- 4382
Принцип работы этого мультивалютного эксперта построен на следовании за трендом на основе технического индикатора Triple Exponential Moving Average.
Подробное описание этого советника можно прочитать в статье "Создание эксперта, торгующего на разных инструментах".
Результаты тестирования:
Результаты тестирования эксперта exp_tema с 2011.01.01-2011.08.24 (пара тестирования EURUSD, Daily)
