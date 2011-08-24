CodeBaseРазделы
Советники

Exp_TEMA - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Принцип работы этого мультивалютного эксперта построен на следовании за трендом на основе технического индикатора Triple Exponential Moving Average.

Подробное описание этого советника можно прочитать в статье "Создание эксперта, торгующего на разных инструментах".

Результаты тестирования:

Результаты тестирования эксперта exp_tema с 2011.01.01-2011.08.24 (пара тестирования EURUSD, Daily)

