コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_TEMA - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
903
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_tema.mq5 (25.27 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

トレンド追跡の多通貨エキスパートアドバイザーは3 重指数移動平均（Triple Exponential Moving Average）テクニカル指標に基づいています。

このエキスパートアドバイザーの詳細は「Creating an Expert Advisor, which Trades on a Number of Instruments（複数の製品と取引するエキスパートアドバイザーの開発）」稿で説明されています。

検証結果：

exp_temaエキスパートアドバイザーの検証結果（2011年1月1日~2011年8月24日、EURUSD、日足）

exp_temaエキスパートアドバイザーの検証結果（2011年1月1日~2011年8月24日、EURUSD、日足）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/450

HistoryLoader HistoryLoader

履歴データへのアクセス管理と結果処理のための多通貨エキスパートアドバイザーの機能モジュールです。

FineClock FineClock

Fine Clock. すべてのチャートに表示されます。

Multistochastic Multistochastic

関連する金融資産共鳴に基づく多通貨テクニカル分析のためのインディケータです。

Resonance Hunter Resonance Hunter

関連する金融資産の共振イベントを分析多通貨エキスパートアドバイザーです。