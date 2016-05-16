無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_TEMA - MetaTrader 5のためのエキスパート
トレンド追跡の多通貨エキスパートアドバイザーは3 重指数移動平均（Triple Exponential Moving Average）テクニカル指標に基づいています。
このエキスパートアドバイザーの詳細は「Creating an Expert Advisor, which Trades on a Number of Instruments（複数の製品と取引するエキスパートアドバイザーの開発）」稿で説明されています。
検証結果：
exp_temaエキスパートアドバイザーの検証結果（2011年1月1日~2011年8月24日、EURUSD、日足）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/450
HistoryLoader
履歴データへのアクセス管理と結果処理のための多通貨エキスパートアドバイザーの機能モジュールです。FineClock
Fine Clock. すべてのチャートに表示されます。
Multistochastic
関連する金融資産共鳴に基づく多通貨テクニカル分析のためのインディケータです。Resonance Hunter
関連する金融資産の共振イベントを分析多通貨エキスパートアドバイザーです。