Exp_TEMA - MetaTrader 5용 expert
이 다중 통화 전문가 조언자의 작동 원리는 삼중 지수 이동 평균 기술 지표를 기반으로 한 추세 추종을 기반으로합니다.
이 전문가 트레이더에 대한 자세한 설명은 "다양한 상품에 대한 전문가 트레이더 거래 만들기" 문서에서 확인할 수 있습니다.
테스트 결과:
2011.01.01-2011.08.24의 exp_tema Expert Advisor 테스트 결과 (테스트 쌍 EURUSD, 일일)
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/450
