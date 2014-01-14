CodeBaseSeções
Exp_TEMA - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1213
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Este sistema expert de tendência multi-moeda é baseado no indicador técnico Triple Exponential Moving Average.

Este Expert Advisor é completamente descrito no artigo "Criando um Consultor Especialista, que negocia em um número de instrumentos".

Testando resultados:

Testando os resultados do Expert Advisor exp_tema, de 2011.01.01 até 2011.08.24 (símbolo testado EURUSD, Diário)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/450

