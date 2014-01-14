Participe de nossa página de fãs
Este sistema expert de tendência multi-moeda é baseado no indicador técnico Triple Exponential Moving Average.
Este Expert Advisor é completamente descrito no artigo "Criando um Consultor Especialista, que negocia em um número de instrumentos".
Testando resultados:
Testando os resultados do Expert Advisor exp_tema, de 2011.01.01 até 2011.08.24 (símbolo testado EURUSD, Diário)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/450
