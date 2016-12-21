CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_TEMA - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
exp_tema.mq5 (25.27 KB) ansehen
Dieser mehrwährungs trendfolgender Expert Advisor basiert auf dem dreifach-exponentieller gleitender Durchschnitts Indikator.

Dieser Expert Advisor ist ausführlich im Artikel "Erstellen eines Expert Advisors, der mit verschiedenen Instrumenten handelt".

Test-Ergebnisse:

Die Testergebnisse des Expert Advisors exp_tema von 2011.01.01 bis 2011.08.24 (Testsymbol EURUSD, Täglich)

Die Testergebnisse des Expert Advisors exp_tema von 2011.01.01 bis 2011.08.24 (Testsymbol EURUSD, Täglich)

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/450

