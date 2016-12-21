und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_TEMA - Experte für den MetaTrader 5
- 968
Dieser mehrwährungs trendfolgender Expert Advisor basiert auf dem dreifach-exponentieller gleitender Durchschnitts Indikator.
Dieser Expert Advisor ist ausführlich im Artikel "Erstellen eines Expert Advisors, der mit verschiedenen Instrumenten handelt".
Test-Ergebnisse:
Die Testergebnisse des Expert Advisors exp_tema von 2011.01.01 bis 2011.08.24 (Testsymbol EURUSD, Täglich)
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/450
