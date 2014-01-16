请观看如何免费下载自动交易
PriceChannel_Stop - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2505
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
原作者:
igorad
该指标产生（显示为大的色点）市场准入信号并使用浅黄色画出多单的止损线和品红色画出空单的止损线。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/417
交易信号模块，基于 NonLagDot 指标
交易信号模块用于 MQL5 向导。这一时刻, 当 NonLagDot 指标改变了它的颜色, 表明这是入场时间。交易信号模块，基于 LeManSignal 指标
交易信号模块用于 MQL5 向导。LeManSignal 指标的彩色点可作为入场信号。
交易信号模块，基于 PriceChannel_Stop 指标
交易信号模块用于 MQL5 向导。这一时刻, 当 PriceChannel_Stop 指标改变了它的颜色, 表明这是入场时间。交易信号模块，基于 Sidus 指标
交易信号模块用于 MQL5 向导。Sidus 指标的彩色箭头可作为入场信号。