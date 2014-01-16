代码库部分
PriceChannel_Stop - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
2505
(26)
igorad

该指标产生（显示为大的色点）市场准入信号并使用浅黄色画出多单的止损线和品红色画出空单的止损线。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/417

