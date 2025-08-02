거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
PriceChannel_Stop - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 98
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
igorad
이 인디케이터는 시장 진입 신호(큰 색 점으로 표시)를 형성하고 롱 포지션의 경우 살색, 숏 포지션의 경우 분홍색으로 스톱로스 주문 선을 그립니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/417
RSTL
참조 느린 추세선 RSTL(참조 느린 추세선).KRI
카이리 오실레이터(KRI)를 구성할 때 단순이동평균으로부터 가격의 편차를 계산하고 그 결과를 평균의 백분율로 표시합니다.
Checking the server time changes due to the daylight saving time (DST) changeover
안타깝게도 일부 브로커는 서머타임(DST)으로 인해 서버 시간 변경이 다소 엉성하다는 사실을 발견했는데, 이는 예상치 못한 일이어서 많이 놀랐습니다. 다음은 누구나 자신의 브로커를 확인할 수 있는 스크립트입니다.Symbol Swap Panel Utility
심볼 스왑 패널: 차트에서 활성 심볼을 손쉽게 전환하는 동시에 새 심볼을 마켓 워치에 추가할 수 있습니다. 이 도구는 실시간 시장 데이터에 대한 원활한 통합과 액세스를 보장하여 트레이딩 워크플로우를 최적화합니다.