카이리 오실레이터(KRI)를 구성할 때 단순이동평균으로부터 가격의 편차를 계산하고 그 결과를 평균의 백분율로 표시합니다.

안타깝게도 일부 브로커는 서머타임(DST)으로 인해 서버 시간 변경이 다소 엉성하다는 사실을 발견했는데, 이는 예상치 못한 일이어서 많이 놀랐습니다. 다음은 누구나 자신의 브로커를 확인할 수 있는 스크립트입니다.

심볼 스왑 패널: 차트에서 활성 심볼을 손쉽게 전환하는 동시에 새 심볼을 마켓 워치에 추가할 수 있습니다. 이 도구는 실시간 시장 데이터에 대한 원활한 통합과 액세스를 보장하여 트레이딩 워크플로우를 최적화합니다.