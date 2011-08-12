CodeBaseРазделы
Индикаторы

RSTL - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Kravchuk
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
5098
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Владимир Кравчук

"Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами"

RSTL (Reference Slow Trend Line) – опорная "медленная" линия тренда является откликом цифровых фильтров ФНЧ-1 и ФНЧ-2 на входной дискретный ряд, взятым с задержкой, равными соответствующему интервалу Найквиста TNi.

Коэффициенты фильтра RSTL

Опорная линия RSTL является аналогом простых скользящих "средних" в смысле их запаздывания относительно текущих цен. Если вместо импульсных характеристик ФНЧ, имеющих сложную форму, использовать импульсную характеристику с весами 1/N, соответствующую процедуре N-точечного скользящего усреднения, то аналогия была бы полной.

Индикатор RSTL (Reference Slow Trend Line)

