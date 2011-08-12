Ставь лайки и следи за новостями
RSTL - индикатор для MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
- Nikolay Kositsin
5098
- 5098
- Рейтинг:
-
2011-08-12
- Обновлен:
Реальный автор:
Владимир Кравчук
"Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами"
RSTL (Reference Slow Trend Line) – опорная "медленная" линия тренда является откликом цифровых фильтров ФНЧ-1 и ФНЧ-2 на входной дискретный ряд, взятым с задержкой, равными соответствующему интервалу Найквиста TNi.
Опорная линия RSTL является аналогом простых скользящих "средних" в смысле их запаздывания относительно текущих цен. Если вместо импульсных характеристик ФНЧ, имеющих сложную форму, использовать импульсную характеристику с весами 1/N, соответствующую процедуре N-точечного скользящего усреднения, то аналогия была бы полной.
При построении осциллятора Kairi (KRI) рассчитывается отклонение цены от ее простого скользящего среднего, а результат выражается в процентах от среднего.LRMA
Индикатор cкользящей средней с линейно-регрессионным алгоритмом усреднения.
Индикатор формирует сигналы входа в рынок и рисует линию размещения ордеров Stop Loss.2pbIdealMA
Индикаторы 2pbIdeal1MA.mq5 и 2pbIdeal3MA.mq5 - это скользящие средние, автором алгоритма усреднения в которых является Neutron.