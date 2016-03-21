Urheber:

Vladimir Kravchuk

"Eine neue adaptive Methode um Tendenzen und Marktzyklen zu folgen"

RSTL (Reference Slow Trend Line) Ist eine "langsam" reagierende Trendlinie. Sie ist eine Reaktion der digitalen Filter FLF-1 and FLF-2 auf die eingehende diskrete Kurs-Sequenz. Die Reaktion hat die gleiche Verzögerung wie die Nyquist TNi Bandbreite.







Die RSTL Differenzlinie ist ein Äquivalent zu den einfachen gleitenden Durchschnitten aus der Sicht der Verzögerung, relativ zu dem aktuellen Kurs. Um es in der Ähnlichkeit noch weiter anzupassen, können wir anstelle des komplizierten FLF Impulsparameters einen Impuls Parameter mit der Gewichtung 1/N verwenden, der der gepunkteten gleitenden Glättung entspricht.



