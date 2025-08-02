거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
실제 작성자:
블라디미르 크라브추크
RSTL(참조 느린 추세선) - 참조 "느린" 추세선은 해당 나이퀴스트 간격 TNi와 동일한 지연으로 측정한 입력 이산형 계열에 대한 디지털 필터 VLF-1 및 VLF-2의 응답입니다.
RSTL 기준선은 현재 가격에 대한 지연이라는 의미에서 단순 이동 "평균"과 유사합니다. 복잡한 모양을 가진 RSTL의 임펄스 응답 대신 N점 이동 평균 절차에 해당하는 1/N 가중치를 가진 임펄스 응답을 사용하면 유추가 완성됩니다.
