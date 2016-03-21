CodeBaseKategorien
SATL - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Kravchuk
Nikolay Kositsin
1139
(14)
Vladimir Kravchuk

"Eine neue adaptive Methode um Tendenzen und Marktzyklen zu folgen"

Die Slow Adaptive Trend Line (SATL) wird mit Hilfe des Filters für tiefe Frequenzen (FLF-2) gebildet.

Der Filter FLF-2 bietet die Möglichkeit, Hintergrundrauschen und Marktzyklen mit längerer Schwingungsperiode zu unterdrücken. Die Lowpassfilter FLF-1 and FLF-2 besitzen eine Dämpfung von mindestens 40 dB und beeinflussen in keiner Weise die Amplitude und die Phase der eingehenden Kursreihen in dem Lowpass-Band.

Die Eigenschaften dieser digitalen Filter bilden eine wesentliche bessere Unterdrückung des Hintergrundrauschen (Im Vergleich zu einfachen gleitenden Durchschnitten), was wiederum zu einer erhebliche Reduzierung falscher Kauf- und Verkaufssignale führt.

In dem gesamten Spektrum der bekannten technischen Instrumente gibt es nichts vergleichbares wie SATL. Es handelt sich hier nicht um einen gleitenden "Durchschnitt", sondern nur die hinzugefügte Linie bestimmt den langfristigen Trend.

Es gibt keine keine Phasenverschiebung, so wie es bei gleitenden Durchschnitten der Fall ist.

SATL_filter

SATL filter coefficients

SATL

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/404

