実際の著者

Vladimir Kravchuk

「New adaptive method of following the tendency and market cycles（傾向と市場のサイクルを追跡する新たな適応方法）」



内容



Slow Adaptive Trend Line （SATL）は、低周波デジタルフィルタVLF-2で形成されています。

FLF-2フィルタは、オシレータの長期間でノイズや市場のサイクルを抑制するのに役立ちます。FLF-1およびFLF-2低周波数フィルタは、40デシベル未満の阻止帯域における減衰を提供し、通過帯域（帯域幅）における振幅およびエントリ不連続な価格シリーズの位相を絶対に歪曲しません。



デジタルフィルタのこれらの特性は（単純移動平均と比較して）著しく改善されたノイズ抑制改善をもたらし、急激に出現する「偽」売買シグナルの確率を減らすことができます。

広く知られている技術的製品の間でFATLの類似体はありません。それは移動「平均」ではありませんが、長期的なトレンドの適応ラインの見積もりです。

移動平均とは異なり、FATLは現在の価格についてのいかなる位相遅延も持ちません。





SATLフィルタ係数





