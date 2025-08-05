코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

SATL - MetaTrader 5용 지표

Vladimir Kravchuk | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
82
평가:
(14)
게시됨:
satl.mq5 (7.21 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 작성자:

블라디미르 크라브추크

"추세와 시장 주기를 따르는 새로운 적응형 방법"

SATL(느린 적응형 추세선) - 디지털 저역 통과 필터 ELF-2의 도움으로 "느린" 적응형 추세선을 얻을 수 있습니다.

LLF-2는 진동 주기가 긴 노이즈와 시장 주기를 억제하는 데 사용됩니다. 저역 통과 필터 VLF-1 및 VLF-2는 지연 대역에 40dB 이상의 감쇠 A를 제공하며 통과 대역의 입력 이산 종가 시리즈의 진폭과 위상을 절대 왜곡하지 않습니다.

디지털 필터의 이러한 특성은 (단순 슬라이딩 평균에 비해) 훨씬 더 나은 노이즈 억제 기능을 제공하므로 매수 또는 매도 "허위" 신호 발생 확률을 크게 줄일 수 있습니다.

널리 알려진 기술 지표 중 SATL과 유사한 것은 없습니다. 이는 이동평균이 아니라 장기 추세선에 대한 적응적 평가입니다.

이동평균과 달리 SATL은 현재 가격에 대한 위상 지연이 없습니다.

SATL 필터 계수

SATL 필터 계수

SATL(느린 적응형 추세선) 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/404

스토캐스틱_크로스_경보_시그오버레이M_cw 스토캐스틱_크로스_경보_시그오버레이M_cw

이 지표는 매수 및 매도 신호를 표시하고 기술 지표 스토캐스틱 오실레이터의 과매수 및 과매도 수준을 교차할 때 메시지(경고)를 표시합니다.

FineClock FineClock

귀여운 시계. 모든 차트에 한 번에 표시됩니다.

Daily VWAP Daily VWAP

일일 VWAP(거래량 가중 평균 가격)는 각 거래일의 거래량 가중 평균 가격을 계산하여 표시하는 간단하면서도 강력한 지표입니다. 일중 공정 가치를 파악하고 일일 트레이딩 결정을 지원하는 데 이상적입니다.

Trend Equilibrium Indicator TrendEQ Trend Equilibrium Indicator TrendEQ

추세 균형 지표인 TrendEQ는 모멘텀과 변동성을 결합하여 시장 움직임을 동적으로 분석합니다. 모멘텀과 시장 변동성을 확장하여 추세의 강도와 방향에 대한 신뢰할 수 있는 척도를 제공합니다.