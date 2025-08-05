실제 작성자:

블라디미르 크라브추크

"추세와 시장 주기를 따르는 새로운 적응형 방법"



SATL(느린 적응형 추세선) - 디지털 저역 통과 필터 ELF-2의 도움으로 "느린" 적응형 추세선을 얻을 수 있습니다.

LLF-2는 진동 주기가 긴 노이즈와 시장 주기를 억제하는 데 사용됩니다. 저역 통과 필터 VLF-1 및 VLF-2는 지연 대역에 40dB 이상의 감쇠 A를 제공하며 통과 대역의 입력 이산 종가 시리즈의 진폭과 위상을 절대 왜곡하지 않습니다.

디지털 필터의 이러한 특성은 (단순 슬라이딩 평균에 비해) 훨씬 더 나은 노이즈 억제 기능을 제공하므로 매수 또는 매도 "허위" 신호 발생 확률을 크게 줄일 수 있습니다.

널리 알려진 기술 지표 중 SATL과 유사한 것은 없습니다. 이는 이동평균이 아니라 장기 추세선에 대한 적응적 평가입니다.

이동평균과 달리 SATL은 현재 가격에 대한 위상 지연이 없습니다.





SATL 필터 계수

