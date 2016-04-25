Donchianチャンネル

実際の著者

Richard Donchian

内容

Richard Donchianは、取引における伝説的な人物です。彼は多くの場合、トレンド追跡システムの創始者と呼ばれています。有名なカメの取引システムは、彼の作品に基づいています。ドンチャンの成功は彼がすでに年老いてから始まりました。それにもかかわらず、彼は働き続けて成功したトレーダーとなり、彼自身の例により、トレードに年を取りすぎていることはないと証明しました。



ドンチャンチャンネルは最近の最高値と最安値の助けを借りた現在の価格帯の計算に基づくボラティリティインディケータです。チャンネルの計算に必要なのは、一定期間の最高値と最安値です。



ドンチャン自身がチャンネルを構築するための期間20を使用することを勧めています。当時の取引は通常一日チャート上で実施し、20はちょうど月中の日数の平均でした。それにもかかわらず、期間20はまた、より少ない時間枠上でドンチャンチャンネルを作成するために非常に便利です。期間18、24等でチャンネルを構築した結果も非常に興味深いものです。「カメ」は（市場参入のために）期間55を使用しました。



ドンチャンチャンネルを使用した取引システムのほとんどはブレイクアウトのもので、圧倒的な量の間違った参入よる損失を補償するのに十分な小さなパーセントの収益性の高い取引を持っています。



インディケータのこのバージョンではまた、チャンネルの中心線が（上下の境界線以外）追加されます。





