실제 작가:

리처드 돈치안

리처드 돈치안은 트레이딩의 전설적인 인물입니다. 그는 추세 추종 시스템의 아버지라고 불립니다. 유명한 터틀 시스템은 그의 작업을 기반으로했습니다. 그는 이미 고령의 나이에 큰 성공을 거두었습니다. 그는 아주 노년기까지 일하면서 성공적인 트레이더로 남았고 그의 모범을 통해 거래하기에 너무 나이가 많은 사람은 없다는 것을 보여주었습니다.



돈치안 채널은 최근 최고가와 최저가를 사용해 현재 가격 범위를 계산한 변동성 지표입니다. 돈치안 채널을 계산하려면 특정 기간 동안 가장 높은 최고가와 가장 낮은 최저가를 찾기만 하면 됩니다.



리처드 돈치안 자신이 돈치안 채널을 구성할 때 20년을 사용할 것을 권장했습니다. 당시에는 주로 일봉 차트에서 거래가 이루어졌고 20이라는 숫자는 한 달의 평균 일수였습니다. 그럼에도 불구하고 20주기는 더 작은 주기로도 돈치안 채널을 구축하는 데 편리한 것으로 밝혀졌습니다. 18, 24 등의 기간으로 채널을 구축한 결과도 흥미롭습니다. "거북이"는 55주기를 사용했습니다(지정하는 것이 중요합니다 - 진입을 위해).



Donchian 채널을 사용하는 거래 시스템은 대부분 브레이크 아웃이며, 수익성있는 거래의 작은 비율이 특징이며, 이는 많은 수의 실패한 항목으로 인한 손실을 보상하기에 충분해야합니다.



이 버전의 인디케이터에서는 (상한선과 하한선 외에) 채널의 중간 선이 추가되었습니다.

