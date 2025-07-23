당사 팬 페이지에 가입하십시오
실제 저자:
존 엘러스
EMA 알고리즘을 기반으로 하는 이 이동평균은 금융상품의 현재 변동성에 맞게 조정됩니다.
이 지표에는 빠른 녹색 MAMA 선과 느린 빨간색 FAMA 선의 두 가지 평균이 있습니다. 이 지표를 한 눈에 보면 현재 추세에 대한 정확한 결론을 내릴 수 있습니다. 이 두 평균의 교차점은 거래 진입 및 종료에 대한 매우 설득력있는 신호를 제공합니다.
지표의 두 가지 변형 인 MAMA.mq5와 MAMA_Optim.mq5를 제공했습니다. 차트에 표시하는 관점에서 볼 때 이러한 지표는 차이점을 나타내지 않습니다. 두 번째 변형은 단순히 컴퓨터 리소스 측면에서 더 최적화되어 있으며 전문가 자문에서 사용하기에 더 선호되는 반면 첫 번째 지표는 코드 자체를 더 명확하게 표현합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/400
