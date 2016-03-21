und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Urheber:
John Ehlers
Der Indikator ist ein auf dem EMA -Algorithmus basierender gleitender Durchschnitt, angepasst an die Volatilität des gerade verwendeten Finanzinstrumentes.
Der Indikator besitzt zwei Durchschnittswerte - den schnellen MAMA (Grüne Linie) und den langsamen FAMA (Rote Linie). Die Schneidung der Linien stellen Signale für Ein- und Ausstiege dar.
Hier werden zwei Varianten des Indikators präsentiert: MAMA.mq5 und MAMA_Optim.mq5. Der einzige Unterschied zwischen den Beiden ist, dass der Zweite energiesparender und somit auch geeigneter für einen Expert Advisor ist, wobei der Erste aber den besseren Programmcode besitzt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/400
