CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MAMA - Indikator für den MetaTrader 5

John Ehlers | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1547
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
mama.mq5 (8.89 KB) ansehen
mama_optim.mq5 (9.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber:

John Ehlers

Der Indikator ist ein auf dem EMA -Algorithmus basierender gleitender Durchschnitt, angepasst an die Volatilität des gerade verwendeten Finanzinstrumentes.

Der Indikator besitzt zwei Durchschnittswerte - den schnellen MAMA (Grüne Linie) und den langsamen FAMA (Rote Linie). Die Schneidung der Linien stellen Signale für Ein- und Ausstiege dar.

Hier werden zwei Varianten des Indikators präsentiert: MAMA.mq5 und MAMA_Optim.mq5. Der einzige Unterschied zwischen den Beiden ist, dass der Zweite energiesparender und somit auch geeigneter für einen Expert Advisor ist, wobei der Erste aber den besseren Programmcode besitzt.

MAMA

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/400

Keltner Channel Keltner Channel

Der Keltner Channel ist eine auf der Volatilität basierende Hüllkurve, die oberhalb und unterhalb eines exponentiellen gleitenden Durchschnitt angezeigt wird.

ColorMACD ColorMACD

Farblich markiertes MACD Histogramm mit einer Signallinie, die ihre Farbe je nach Trendrichtung wechselt.

Support and Resistance Support and Resistance

Der "Support and Resistance" (Unterstützung und Widerstand) Indikator Zeig die Unterstützungs- und Widerstandslinien mit Hilfe der Fraktal Indikatoren von Bill Williams an

Donchian Channels Donchian Channels

Der Donchian Channels ist ein Volatilitäts-Indikator, der auf der Berechnung der aktuellen Kurs-Bandbreite unter Verwendung der letzten Höchst- und Tiefstkurse basiert