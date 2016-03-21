Urheber:

John Ehlers

Der Indikator ist ein auf dem EMA -Algorithmus basierender gleitender Durchschnitt, angepasst an die Volatilität des gerade verwendeten Finanzinstrumentes.



Der Indikator besitzt zwei Durchschnittswerte - den schnellen MAMA (Grüne Linie) und den langsamen FAMA (Rote Linie). Die Schneidung der Linien stellen Signale für Ein- und Ausstiege dar.

Hier werden zwei Varianten des Indikators präsentiert: MAMA.mq5 und MAMA_Optim.mq5. Der einzige Unterschied zwischen den Beiden ist, dass der Zweite energiesparender und somit auch geeigneter für einen Expert Advisor ist, wobei der Erste aber den besseren Programmcode besitzt.



