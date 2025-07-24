이 지표는 1960년 저서 "원자재에서 돈을 버는 방법"에서 10선 이동평균으로 수익을 창출하는 시스템을 처음 제시한 저자 체스터 켈트너의 이름을 따서 명명되었습니다. "원자재에서 돈을 버는 방법".



지수이동평균에 평균진폭을 곱해 지수이동평균 위아래로 배치한 가격봉 또는 밴드입니다. 의심할 여지 없이 매우 흥미로운 채널입니다. 우선 이동평균과 ATR 지표라는 두 가지 지표를 독창적으로 결합했기 때문입니다.



계산 방법론:

Keltner Upper Channel = MA (close, x) + (m * ATR (y))

Keltner Lower Channel = MA (close, x) - (m * ATR (y))



Where:

x - MA 기간;

m - 계수;

y - ATR 지표의 기간.

컴파일을 위해 지표는 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화하기" 문서에 게시된 작업에 대한 자세한 설명인 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CMoving_Average 클래스를 사용합니다.

