당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
이 지표는 1960년 저서 "원자재에서 돈을 버는 방법"에서 10선 이동평균으로 수익을 창출하는 시스템을 처음 제시한 저자 체스터 켈트너의 이름을 따서 명명되었습니다. "원자재에서 돈을 버는 방법".
지수이동평균에 평균진폭을 곱해 지수이동평균 위아래로 배치한 가격봉 또는 밴드입니다. 의심할 여지 없이 매우 흥미로운 채널입니다. 우선 이동평균과 ATR 지표라는 두 가지 지표를 독창적으로 결합했기 때문입니다.
계산 방법론:
Keltner Upper Channel = MA (close, x) + (m * ATR (y))
Keltner Lower Channel = MA (close, x) - (m * ATR (y))
Where:
- x - MA 기간;
- m - 계수;
- y - ATR 지표의 기간.
컴파일을 위해 지표는 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화하기" 문서에 게시된 작업에 대한 자세한 설명인 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CMoving_Average 클래스를 사용합니다.
- SmoothAlgorithms.mqh는 terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include\에 위치해야 합니다.
- Keltner_Channel.mq5는 terminal_data 카탈로그\MQL5/Indicators\에 위치해야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/399
CCI 화살표 메타트레이더 인디케이터 - 0과 CCI가 교차하는 지점(빨간색 또는 파란색 화살표로 표시)을 표시하여 숏 또는 롱 포지션을 결정하는 데 도움을 줍니다. 지연이 적고 정확도가 비교적 높습니다. 이 간단한 보조지표는 단순함을 선호하고 복잡한 보조지표를 싫어하는 트레이더에게 좋은 선택입니다. CCI 화살표는 모든 유형의 알림을 지원합니다. 이 보조지표는 MT4 및 MT5 버전에서 사용할 수 있습니다.Detrended Price Oscillator MT5
디트렌드 가격 오실레이터 (MetaTrader 지표) - 현재 가격과 (기간/2) + 1 바 이동한 단순이동평균의 차이를 기반으로 한 가격 오실레이터 버전입니다. 스토캐스틱 오실레이터와 달리 이 지표는 단기 추세 변화(장기 추세 내 가격 파동)를 표시하는 것을 목표로 합니다. 이 인디케이터는 차트의 별도 창에 표시됩니다. 이 디트렌드 가격 오실레이터(DPO) 지표는 MT4 및 MT5 버전 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.
라게르 적응형 필터를 기반으로 한 추세 강도 표시기입니다.엘러스 무게 중심 - 무게 중심 J. F. Ehlers
중력의 중심은 존 엘러스가 개발한 오실레이터로, 2002년 5월호 주식 및 상품에 소개된 바 있습니다.