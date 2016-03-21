Der Keltner Channel ist eine auf der Volatilität basierende Hüllkurve, die oberhalb und unterhalb eines exponentiellen gleitenden Durchschnitt angezeigt wird.



Der Indikator wurde nach seinem Autor Chester Keltner benannt, der als erster dieses System basierend auf eines 10 Perioden gleitenden Durchschnitte in seinem Buch aus dem Jahr 1960 "How to make money in Commodities".



Der Indikator besteht aus Kurs-Hüllkurven oder Bändern, die oberhalb oder unterhalb des gleitenden Durchschnitts und durch multiplizieren ihres Wertes mit dem Wert von Average True Range dargestellt werden. Diese Kanäle sind wirklich sehr interessant. Erstens, weil sie so brilliant die zwei Indikatoren: gleitenden Durchschnitt und ATR verbinden.



Die Berechnung der Methode ist wie folgt:

Keltner Upper Channel = MA (close, x) + (m * ATR (y))

Keltner Lower Channel== MA (close, x) - (m * ATR (y))



wobei:

x - MA Periode;

m - Koeffizient;

у - ATR Indikatorperiode.

Der Indikator verwendet die Klasse СMoving_Average aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Verwendung dieser Klasse wird in dem Artikel "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers" beschrieben.

Die Datei SmoothAlgorithms.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Der Keltner_Channel.mq5 muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\



