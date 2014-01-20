代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

BrainTrend2Stop - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
2649
等级:
(28)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

BrainTrend2Stop是一个趋势反转探测指标，它显示为止损线。线的穿越意味趋势反转和关闭以前建立的仓位的时机。BrainTrend2Sig 算法基于对ATRStochastic Oscillator指标信息的处理.

在这个指标中我提取所有可以控制的算法变量到指标的输入参数，因此它现在除了默认设置也可按自定义设置被使用。

在K线最小值之下的蓝色线意味两点::

  1. 市场趋势向上;
  2. 线本身的意义 - 多仓的止损保护水平或获利了结（如果仓位是盈利的）水平。

在K线最大值之上的红线意味两点::

  1. 市场趋势向下;
  2. 线本身的意义 - 空仓的止损保护水平或获利了结（如果仓位是盈利的）水平。

BrainTrend2Stop

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/396

BrainTrend2Sig BrainTrend2Sig

BrainTrend2Sig是根据趋势方向分配颜色到K线的市场趋势指标。

BrainTrend2 BrainTrend2

BrainTrend2是根据趋势方向分配颜色到K线的市场趋势指标。

Entropy Entropy

展示价格变化力量的指标--熵。

MAMA MAMA

梅萨自适应移动平均线（MAMA）指标。