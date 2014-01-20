BrainTrend2Stop

BrainTrend2Stop是一个趋势反转探测指标，它显示为止损线。线的穿越意味趋势反转和关闭以前建立的仓位的时机。BrainTrend2Sig 算法基于对ATR和Stochastic Oscillator指标信息的处理.

在这个指标中我提取所有可以控制的算法变量到指标的输入参数，因此它现在除了默认设置也可按自定义设置被使用。

在K线最小值之下的蓝色线意味两点::



市场趋势向上; 线本身的意义 - 多仓的止损保护水平或获利了结（如果仓位是盈利的）水平。

在K线最大值之上的红线意味两点::



市场趋势向下; 线本身的意义 - 空仓的止损保护水平或获利了结（如果仓位是盈利的）水平。



