BrainTrend2Stop - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
BrainTrend2Stop Ist ein Indikator für die Trendumkehr. Er wird mit Stop-Linien dargestellt. Wenn der Preis die Stoplinie durchschneidet ist dieses ein Hinweis auf eine Trendumkehr und es an der Zeit ist, eine vorher eingegangene Position zu schließen. Der Algorithmus BrainTrend2Sig basiert auf den ATR und dem Stochastic Oscillator Indikatoren.

Alle Variablen aller Algorithmen sind in diesem Indikator als Eingabeparameter zusammengefasst, Somit können hier nicht nur die Standardeinstellungen verwendet werden.

Die blaue Linie unterhalb des Minimums einer Kerze weist auf zwei Dinge hin:

  1. Der Trend im Markt ist aufwärts gerichtet;
  2. Die Bedeutung der Linie selbst - An dieser Stelle sollte eine Long-Position mit Stop Loss abgesichert werden oder ein Profit mitgenommen werden (Falls die Position gerade profitabel ist).

Die rote Linie oberhalb des Kerzen-Maximums weist auf zwei Dinge hin:

  1. Wir haben einen abwärts gerichteten Trend;
  2. Und die Linie selbst bedeutet - Eine Short-Position sollte hier mit Stop Loss abgesichert werden oder der Profit mitgenommen werden (sofern die Position in diesem Augenblick profitabel ist)

BrainTrend2Stop

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/396

