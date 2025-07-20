당사 팬 페이지에 가입하십시오
아룬 지표는 1995년 투스카로라 캐피털 매니지먼트의 CEO이자 '새로운 기술 트레이더: 최신 지표와 기술적 분석을 넘어 수익 증대 : 이기는 트레이딩 시스템 개발 및 구현 방법 '의 저자 투샤르 찬데가 추세 방향과 강도를 결정하기 위해 개발했습니다.
이 지표의 가장 큰 가치는 트레이더와 투자자가 장기 추세가 끝나는지 아니면 단순히 다른 움직임 전에 일시 정지하는지 판단하는 데 도움이 된다는 것입니다.
아룬 지표는 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다:
이 공식을 자세히 살펴보면 두 공식 모두 최근 고점과 저점을 반영한다는 것을 알 수 있습니다. 아룬 지표의 값이 높을수록 최근 고점과 저점이 높고, 값이 낮을수록 최근 고점과 저점이 낮음을 나타냅니다. 또한 아룬 지표 값은 0과 100 사이에서 변동하며, 값이 높을수록 추세가 강하고 그 반대도 마찬가지입니다.
지표는 주요 수준인 30과 70을 중심으로 움직이며, 70을 초과하면 강한 추세를 나타내고 30 미만이면 낮은 추세 강도를 나타냅니다.
30에서 70 사이의 움직임은 시장의 우유부단함을 나타냅니다. 예를 들어 강세 지표가 70선 위에 있고 약세 지표가 30선 아래에 있으면 상승 추세에 있는 것입니다. 강세와 약세 지표의 교차는 30과 70 사이에서 발생하면 확인을 나타냅니다. 예를 들어 상승 지표가 하락 지표 위를 교차하면 상승 추세를 확인합니다.
