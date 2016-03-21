Urheber:

Tushar Chande

Der Aroon Indikator wurde entwickelt von Tushar S. Chande, dem CEO von der Firma "Tuscarora Capital Management" und dem Autor von den Büchern "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators" und "Beyond Technical Analysis: How to Develop and Implement a Winning Trading System" (1995). Dabei das Hauptaugenmerk auf der Erkennung von Trendrichtungen und deren Stärke.



Die Hauptaufgabe war, einem Trader die Erkennung eines beginnenden Trends oder eines sich beendenden Trends ermöglichen zu können.



Der Aroon Indikator kann mit den folgenden Gleichungen berechnet werden:

Bullish indicator = [(N periods - N periods from the highest maximum / N periods] * 100

Bearish Indikator = [(N Perioden - N Perioden vom kleinsten Minimum) / N Perioden] * 100



Beide Gleichungen weisen auf kürzlich aufgetretene Minimums und Maximums hin. Höhere Indikatorwerte zeigen neuere Maximums und Minimums und niedrigere Werte zeigen ältere Maximums und Minimums. Dabei schwingen die Aroon-Indikatorwerte zwischen den Werten 0 und 100 wobei höhere Werte einen stärkeren Trend anzeigen und umgekehrt.

Für gewöhnlich bewegen sich die Indikatorwerte zwischen 30 und 70. Bewegungen die darüber hinaus gehen zeigen entweder einen starken Trend (>70) oder einen sehr schwachen Trend (<30) an.



Bewegungen in dem Bereich zwischen 30 und 70 zeigen an, dass der Markt keinen stabilen Trend aufweist. Beispiel: Wenn der bullische Indikator höher als der Level 70 ist und der bearishe Indikator tiefer als der Level 30, dann ist der Trend auf jeden Fall aufwärtsgerichtet. Wenn es eine Überschneidung zwischen den bullischen und dem bearishen Indikatoren innerhalb der Grenzen 30 und 70 gibt, bedeutet dies eine Bestätigung. Zum Beispiel wenn der bullische Indikator den bearishen Indikator nach oben schneidet, dann bedeutet das, dass der Aufwärtstrend bestätigt ist.