에르고딕 DTI 오실레이터 Blau_Ergodic_DTI - MetaTrader 5용 지표
저자: 안드레이 N. 볼콘스키
윌리엄 블라우는 모멘텀, 방향성 및 발산이라는 책에서 에르고딕 DTI 오실레이터( 방향성 추세 지수 기반)를 설명했습니다.
자세한 내용은 MQL5의 윌리엄 블라우의 인디케이터와 트레이딩 시스템 문서에서 확인하세요 . 1부: 보조지표.
- WilliamBlau.mqh는 terminal_data_directory\MQL5\Include\.
- Blau_Ergodic_DTI.mq5는 터미널 데이터 디렉토리\MQL5/지표\에 배치해야 합니다.
윌리엄 블라우의 에르고딕 DTI 오실레이터
계산:
에르고딕 DTI 오실레이터의 정의입니다:
Ergodic_DTI(q,r,s,u) = DTI(q,r,s,u)
SignalLine(q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_DTI(q,r,s,u) ,ul)
Where:
- Ergodic_DTI() - 에르고딕 DTI(q,r,s,u) 방향성 추세 지수;
- SignalLine() - 신호선 - 에르고딕에 적용된 지수 이동 평균 기간 ul;
- ul - 신호선의 EMA 주기 - 윌리엄 블라우에 따르면 ul의 값은 에르고딕의 마지막 유의미한(>1) EMA의 주기와 같아야 합니다.
- 차트 플로팅 #0 - 에르고딕(방향성 추세 지수):
- q - DTI가 계산되는 기간(기본값은 q=2);
- r - DTI와 관련된 첫 번째 EMA의 기간 (기본값 r=20);
- s - 첫 번째 평활화 결과와 관련된 두 번째 EMA의 기간 (기본값 s = 5);
- u - 두 번째 평활화 결과와 관련된 세 번째 EMA의 주기(기본값 u=3);
- 그래픽 구성 #1 - 신호선:
- ul - 에르고딕에 대한 신호선의 EMA 주기(기본값 ul=3);
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1이면 해당 EMA 주기에 대해 평활화가 수행되지 않습니다;
- ul>0. ul=1이면 신호선이 에르고딕과 일치합니다;
- 가격 배열의 최소 크기 =(q-1+r+s+u+ul-4+1).
윌리엄 블라우의 방향성 추세 지수(DTI).Laguerre MT5
라게에르 메타트레이더 보조지표 - 표준 MT4/MT5 보조지표에 의존하지 않는 완전 맞춤형 보조지표입니다. 차트의 별도 창에 가중 추세선을 표시합니다. 간단한 진입 및 청산 신호로 사용할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.
윌리엄 블라우 이동 평균 수렴/발산 지표.Keltner Channel MT5
켈트너 채널(메타트레이더 지표) - 1960년 체스터 W. 켈트너가 개발한 고전적 기술 분석 지표입니다. 이 지표는 볼린저 밴드 및 엔벨로프와 다소 유사합니다. 중간 선은 일반적인 가격((고가 + 저가 + 종가)/3)에 적용된 10일 단순이동평균이고, 상단 및 하단 밴드는 중간 선에서 일일 가격 범위의 이동평균(고가 및 저가 차이)을 더하고 빼서 생성됩니다. 이런 식으로 변동성 기반 채널이 만들어집니다. 이 버전의 인디케이터에서는 MA의 모든 매개 변수를 수정할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5 버전의 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.