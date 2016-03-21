und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Urheber: Andrey N. Bolkonsky
Der Ergodic DTI-Oscillator (basierend auf dem Directional Trend Index) Wird in dem folgenden Buch von William blau beschrieben: "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Die Datei Blau_Ergodic_DTI.mq5 Muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Ergodic DTI-Oscillator von William Blau
Berechnung:
Der Ergodic DTI-Oscillator wird wie folgt definiert:
Ergodic_DTI(q,r,s,u) = DTI(q,r,s,u)
SignalLine(q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_DTI(q,r,s,u) ,ul)
wobei:
- Ergodic_DTI() - Ergodic Line - Directional Trend Index DTI(q,r,s,u);
- SignalLine() - Signal Line - EMA(ul), angewendet auf Ergodic Line;
- ul - Glättungsperiode von einer Signallinie
- graphic plot #0 - Ergodic Line (Directional Trend Index тренда):
- q - Anzahl der Bars die für die Kalkulation des DTI verwendet werden (Standard q=2);
- r - period of the 1st EMA, angewendet auf DTI (by default r=20);
- s - period of the 2nd EMA, angewendet auf result of the 1st smoothing (by default s=5);
- u - period of the 3rd EMA, angewendet auf result of the 2nd smoothing (by default u=3);
- graphic plot #1 - Signallinie:
- ul - smoothing period of a Signal Line - EMA(ul), angewendet auf Ergodic (by default ul=3);
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Wenn r, s or u = 1 sind, Dann wird keine Glättung verwendet;
- ul>0. Wenn ul=1 ist, dann sind die Signallinie und die Ergodic-linien identisch;
- Min. rates = (q-1+r+s+u+ul-4+1).
