遍历 DTI-振荡器 Blau_Ergodic_DTI - MetaTrader 5脚本

blau_ergodic_dti.mq5 (10.92 KB)
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB)
作者: Andrey N. Bolkonsky

遍历 DTI-振荡器 (基于 方向趋势指数) 由 William Blau 在书中描述 "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析)"

  • WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
  • Blau_Ergodic_DTI.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\

William Blau 的遍历 DTI-振荡器

计算:

遍历 DTI-振荡器定义如下:

Ergodic_DTI(q,r,s,u) = DTI(q,r,s,u)

SignalLine(q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_DTI(q,r,s,u) ,ul)

此处:

  • Ergodic_DTI() - 遍历线 - 方形趋势指数 DTI(q,r,s,u);
  • SignalLine() - 信号线 - EMA (ul), 应用于遍历线;
  • ul - 信号线平滑周期.
输入参数:
  • 图形绘制 #0 - 遍历线 (方向趋势指数):
    • q - 柱线数量, 用于计算 DTI (省缺 q=2);
    • r - 第一条 EMA 周期, 应用于 DTI (省缺 r=20);
    • s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
    • u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
  • 图形绘制 #1 - 信号线:
    • ul - 信号线周期 - EMA(ul), 应用于遍历 (省缺 ul=3);
注:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. 若  r, s 或 u = 1, 不使用平滑;
  • ul>0. 若 ul=1, 信号线和遍历线相同;
  • 最小. 比率 = (q-1+r+s+u+ul-4+1).

