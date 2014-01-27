请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
遍历 DTI-振荡器 Blau_Ergodic_DTI - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1765
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
遍历 DTI-振荡器 (基于 方向趋势指数) 由 William Blau 在书中描述 "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析)"。
- WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
- Blau_Ergodic_DTI.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\
William Blau 的遍历 DTI-振荡器
计算:
遍历 DTI-振荡器定义如下:
Ergodic_DTI(q,r,s,u) = DTI(q,r,s,u)
SignalLine(q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_DTI(q,r,s,u) ,ul)
此处:
- Ergodic_DTI() - 遍历线 - 方形趋势指数 DTI(q,r,s,u);
- SignalLine() - 信号线 - EMA (ul), 应用于遍历线;
- ul - 信号线平滑周期.
- 图形绘制 #0 - 遍历线 (方向趋势指数):
- q - 柱线数量, 用于计算 DTI (省缺 q=2);
- r - 第一条 EMA 周期, 应用于 DTI (省缺 r=20);
- s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
- u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
- 图形绘制 #1 - 信号线:
- ul - 信号线周期 - EMA(ul), 应用于遍历 (省缺 ul=3);
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u = 1, 不使用平滑;
- ul>0. 若 ul=1, 信号线和遍历线相同;
- 最小. 比率 = (q-1+r+s+u+ul-4+1).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/385
方向趋势指数 Blau_DTI
William Blau 的方向趋势指数 (DTI)。复合最高价/最低价动量 Blau_HLM
William Blau 的复合最高价/最低价动量指标
交易信号模块, 基于 BrainTrend1 指标
BrainTrend1 指标的一根蓝色蜡烛是开多单信号, 一根红色蜡烛是开空单信号。交易信号模块, 基于 BrainTrend2 指标
BrainTrend1 指标的一根草绿色蜡烛是开多单信号, 一根洋红色蜡烛是开空单信号。