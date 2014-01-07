Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Market Facilitation Index (BW MFI) - indicador para MetaTrader 5
Market Facilitation Index (BW MFI, Índice de Facilitación del Mercado) es el indicador que muestra el cambio del precio en un tick.
Los valores absolutos del indicador no tienen un significado útil, sólo tienen sentido los cambios que se producen en el indicador. Bill Williams enfatiza el carácter intercambiable del MFI y el volumen:
- El Market Facilitation Index sube y el volumen sube, esto quiere decir que:
a) el número de participantes del mercado se incrementa (el volumen se incrementa);
b) los nuevos participantes abren posiciones en la dirección del desarrollo de la barra, es decir, el movimiento ha comenzado y se acelera.
- El MFI cae y el volumen cae. Esto significa que los participantes del mercado han perdido el interés;
- El Market Facilitation Index se incrementa, pero el volumen cae. Lo más probable es que los clientes no aporten volumen al mercado, y, por tanto, el precio cambia como consecuencia de la especulación de los traders (brokers y dealers) "on the floor".
- El Market Facilitation Index cae, pero el volumen se incrementa. Hay una batalla entre compradores y vendedores que se caracteriza por un gran volumen de compraventa, pero el precio no cambia de forma significativa en tanto que las fuerzas son iguales. Una de las partes contendientes (compradores o vendedores) ganará eventualmente la batalla. Por lo general, la ruptura de una barra permite saber si dicha barra determinará la continuación de la tendencia, o por el contrario anulará la tendencia. Bill Williams llama a esa barra reverencia (curtsying).
Indicador Market Facilitaion Index (Índice de Facilitación del Mercado)
Cálculo:
Para calcular el Market Facilitation Index hay que restar el precio más bajo del precio más alto y dividir el resultado por el volumen.
BW MFI = (HIGH - LOW) / VOLUME
donde:
- HIGH - precio máximo de la barra en curso;
- LOW - precio mínimo de la barra en curso;
- VOLUME - volumen de la barra en curso.
