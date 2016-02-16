Der technische Indikator Market Facilitation Index zeigt die Kursänderung für jeden Tick an.



Absolute Werte des Indikators für sich alleine genommen haben keine Bedeutung, nur Änderungen des Indikators sind sinnvoll einzusetzen. Bill Williams betont die Wechselwirkung zwischen dem MFI und dem Volumen:



Anstiege des Market Facilitation Index begleitet von steigendem Volumen weist auf folgendes hin:

a) Die Anzahl der Marktteilnehmer steigt (das Volumen erhöht sich).

b) Die neuen Marktteilnehmer eröffnen Positionen in der Richtung in der sich die Balken gerade entwickeln, d.h. die Kursbewegung hat begonnen und nimmt Fahrt auf.

a) Die Anzahl der Marktteilnehmer steigt (das Volumen erhöht sich). b) Die neuen Marktteilnehmer eröffnen Positionen in der Richtung in der sich die Balken gerade entwickeln, d.h. die Kursbewegung hat begonnen und nimmt Fahrt auf. Der Market Facilitation Index fällt und das Volumen fällt. Das deutet darauf hin dass die Marktteilnehmer kein Interesse mehr haben.

Der Market Facilitation Index steigt, wohingegen das Volumen fällt. Es ist sehr wahrscheinlich dass die Marktbewegung nicht mehr durch das Volumen der Marktteilnehmer vorangetrieben wird und die Kursänderung durch Händler erzeugt wird, die auf eine Bodenbildung spekulieren.

Der Market Facilitation Index fällt, wohingegen das Volumen steigt. Es ist eine Schlacht zwischen Bullen und Bären im Gange, gekennzeichnet durch hohes Kauf- und Verkaufvolumen. Der Kurs ändert sich aber nicht signifikant, da es ein Gleichgewicht der Kräfte gibt. Eine der Parteien (Käufer gegen Verkäufer) wird schließlich die Schlacht gewinnen. Gewöhnlich wird der Bruch eines solchen Balkens anzeigen ob dieser Balken die Fortsetzung des Trends oder den Trendbruch determiniert. Bill Williams nennt diese Balken "einen Knicks machend".

Abbildung:



Market Facilitation Index Indikator



Berechnung:



Um den Market Facilitation Index zu berechnen ist das Balkentief vom Balkenhoch zu subtrahieren und durch das Volumen zu dividieren.



BW MFI = (HIGH - LOW) / VOLUME



wobei:

