El Mass Index (Índice de Masa) se ha desarrollado para capturar los puntos de inversión de la tendencia. El Mass Index fue creado por Donald Dorcy. Si el movimiento es considerable el Mass Index sube; de lo contrario, si es leve, el índice baja. Para este propósito se utiliza el movimiento del precio diario.



Según D. Dorcy, la señal más importante del índice de masa es un modelo especial que forma el indicador. Esto se llama protuberancia de giro (reversal bulge). Se forma cuando un índice de masa de periodo 25 se eleva primero por encima de 27 y luego cae por debajo de 26,5. En este caso puede ocurrir un cambio en el precio, independientemente de la tendencia general (los precios pueden subir o bajar, o fluctuar dentro de un canal).

Para averiguar la señal de compraventa que produce la protuberancia de giro (reversal bulge), se suele utilizar una media móvil exponencial de 9 períodos del precio. Cuando aparece la protuberancia de giro hay que comprar si la media móvil cae (esperando que de un giro), y vender si crece.

Indicador Mass Index



Cálculo:

MI = SUM (EMA (HIGH - LOW, 9) / EMA (EMA (HIGH - LOW, 9), 9), N)



donde:

