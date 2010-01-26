Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Market Facilitation Index (BW MFI) - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 7192
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Технический Индикатор Индекс Облегчения Рынка (Market Facilitation Index, BW MFI) показывает изменение цены, приходящееся на один тик.
Абсолютные величины индикатора сами по себе ничего не значат, смысл имеют лишь изменения индикатора.
Билл Вильямс придает большое значение изменениям индикатора и объема:
- Индикатор Market Facilitation Index вырос и объем вырос - это свидетельствует о том, что:
а) все большее количество игроков входит в рынок (растет объем),
б) вновь прибывающие игроки открывают позиции в направлении развития бара, т.е., движение началось и набирает скорость.
- Индикатор Market Facilitation Index упал и объем упал. Это говорит о пропадании интереса у участников рынка.
- Индикатор Market Facilitation Index вырос, но объем упал. Рынок не поддержан объемом со стороны трейдеров, а цена изменяется благодаря спекуляциям трейдеров "на полу" (посредников - брокеров и дилеров).
- Индикатор Market Facilitation Index упал, но объем вырос. Происходит сражение быков и медведей, с большим объемом покупок и продаж, но с незначительным движением самой цены вследствие примерно равных сил. Одна из двух противоборствующих сторон (покупатели против продавцов) победит.
Обычно, прорыв такого бара дает знать, определяет ли этот бар продолжение тренда или тренд аннулирован. Билл Вильямс такой бар называет "приседающим".
Market Facilitaion Index
Расчет:
Для расчета BW MFI необходимо из максимальной цены бара вычесть минимальную и полученный результат разделить на объем.
BW MFI = (HIGH - LOW) / VOLUME
где:
- HIGH - максимальная цена текущего бара;
- LOW - минимальная цена текущего бара;
- VOLUME - объем текущего бара.
Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.Ichimoku Kinko Hyo
Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего индикатор работает на недельных и дневных графиках.
Индикатор Индекс массы (Mass Index) предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.Money Flow Index (MFI)
Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.