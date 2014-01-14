Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Market Facilitation Index (BW MFI) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4612
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador técnico Market Facilitation Index (BW MFI) - Índice de Facilitação do Mercado - é um indicador que variação a mudança do preço por um tick.
Os valores absolutos do indicador não possuem um significado útil, apenas as variações produzidas pelo indicador possuem sentido. Bill Williams enfatiza a intermutabilidade de MFI e o volume:
- Se o Market Facilitation Index aumenta e o volume também - isto significa que:
a) o número de participantes no mercado aumentou (volume aumentou);
b) novos participantes abriram posições na direção do desenvolvimento da barra, ou seja, o movimento já começou e está se acelerando.
- Se o Market Facilitation Index cai e o volume também. Significa que os participantes no mercado perderam o interesse.
- Se o Market Facilitation Index aumenta, mas o volume cai. É mais provável que os clientes;
- Se o Market Facilitation Index cai, mas o volume aumenta. Há uma batalha entre compradores e vendedores, caracterizada por um grande volume de compra e venda, mas não ocorre uma variação significativa nos preços já que as forças se igualam. Uma das partes em conflito (compradores vs. vendedores) eventualmente vencerá a batalha. Geralmente, a quebra de tal barra permite que você saiba se esta barra determina a continuação da tendência ou anula a tendência. Bill Williams chama essa barra de "reverência" ("curtsying").
Indicador Market Facilitaion Index
Fórmula:
Para calcular Market Facilitation Index é preciso subtrair o preço mínimo da barra do preço máximo da barra e dividir pelo volume.
BW MFI = (HIGH - LOW) / VOLUME
onde:
- HIGH - preço máximo da barra atual;
- LOW - preço mínimo da barra atual;
- VOLUME - volume da barra atual.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/36
O Moving Average Convergence/Divergence (MACD) - Média Móvel de Convergência/Divergência - é um indicador seguidor de tendência dinâmico. Ele indica a correlação de preço entre duas Médias Móveis.Ichimoku Kinko Hyo
O Indicador Ichimoku Kinko Hyo define a tendência do mercado, níveis de suporte e resistência, e gerar sinais de compra e venda.
O Mass Index (Índice de Massa) foi desenvolvido para capturar os pontos de reversão da tendência. Ele é baseado nas variações entre os preços máximo e mínimo. Se a amplitude fica maior, o Mass Index cresce, se ela fica mais estreita, o índice fica menor. O Mass Index foi criado por Donald Dorcy.Money Flow Index (MFI)
O Money Flow Index (MFI) - Índice de Fluxo do Dinheiro - é um indicador técnico, que indica a razão do dinheiro que é investido e retirado de um determinado ativo.