Market Facilitation Index (BW MFI) - indicador para MetaTrader 5

O indicador técnico Market Facilitation Index (BW MFI) - Índice de Facilitação do Mercado - é um indicador que variação a mudança do preço por um tick.

Os valores absolutos do indicador não possuem um significado útil, apenas as variações produzidas pelo indicador possuem sentido. Bill Williams enfatiza a intermutabilidade de MFI e o volume:

  • Se o Market Facilitation Index aumenta e o volume também - isto significa que:
    a) o número de participantes no mercado aumentou (volume aumentou);
    b) novos participantes abriram posições na direção do desenvolvimento da barra, ou seja, o movimento já começou e está se acelerando.
  • Se o Market Facilitation Index cai e o volume também. Significa que os participantes no mercado perderam o interesse.
  • Se o Market Facilitation Index aumenta, mas o volume cai. É mais provável que os clientes;
  • Se o Market Facilitation Index cai, mas o volume aumenta. Há uma batalha entre compradores e vendedores, caracterizada por um grande volume de compra e venda, mas não ocorre uma variação significativa nos preços já que as forças se igualam. Uma das partes em conflito (compradores vs. vendedores) eventualmente vencerá a batalha. Geralmente, a quebra de tal barra permite que você saiba se esta barra determina a continuação da tendência ou anula a tendência. Bill Williams chama essa barra de "reverência" ("curtsying").

Indicador Market Facilitaion Index

Fórmula:

Para calcular Market Facilitation Index é preciso subtrair o preço mínimo da barra do preço máximo da barra e dividir pelo volume.

BW MFI = (HIGH - LOW) / VOLUME

onde:

  • HIGH - preço máximo da barra atual;
  • LOW - preço mínimo da barra atual;
  • VOLUME - volume da barra atual.

