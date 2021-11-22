거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
시장 촉진 지수(Market Facilitation Index (BW MFI)) - MetaTrader 5용 지표
시장 촉진 지수(Market Facilitation Index (BW MFI))는 하나의 틱에 대해 변화하는 가격을 보여주는 지표입니다
지표의 절대값은 의미가 없으며 지표의 변화만 의미가 있습니다. Bill Williams는 MFI와 거래량의 상호 변동을 강조합니다.
- 시장 촉진 지수가 증가하고 거래량이 증가 - 이는 다음을 의미합니다:
a) 마켓에 진입하는 사람들이 증가함(거래량 증가);
b) 새로 오는 사람들은 바의 진행 방향으로 포지션을 엽니다. 즉, 움직임이 시작되고 속도가 빨라집니다.
- 시장 촉진 지수가 떨어지고 볼륨도 감소하는 경우 이는 마켓의 참가자들이 더 이상 흥미를 가지지 않는다는 것입니다;
- 시장 촉진 지수가 증가하나 거래량은 감소. 시장이 고객의 거래량으로 지원되지 않고 거래자(브로커 및 딜러)가 "현장에서" 투기로 인해 가격이 변하고 있을 가능성이 가장 높습니다.
- 시장 촉진 지수가 떨어지나 거래량이 증가하는 경우. 대량의 매도 및 매수 볼륨이 특징인 상승세력과 하락 세력의 전투가 있지만 힘이 동일하기 때문에 가격은 크게 변하지 않습니다. 둘 중 하나(매수 vs. 매도)가 결국에 전투에서의 승자가 될 것입니다. 일반적으로 이러한 막대를 끊기면 이 막대가 추세의 지속을 결정하는지 또는 추세를 무효화하는지 알 수 있습니다. Bill Williams는 그러한 바를 "커트싱(curtsying)"이라고 부릅니다.
시장 촉진 지수 지표(Market Facilitaion Index indicator)
계산:
시장 촉진 지수를 계산하려면 가장 높은 바 가격에서 가장 낮은 바 가격을 빼서 거래량으로 나누어야 합니다.
BW MFI = (고가 - 저가) / 거래량
설명:
- 고가 - 현재 바의 최고가;
- 저가 - 현재 바의 최저가;
- 거래량 - 현재 바의 거래량.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/36
