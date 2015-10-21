無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Market Facilitation Index (BW MFI) - MetaTrader 5のためのインディケータ
Market Facilitation Index (BW MFI) は、1ティック毎の価格の変化を表したインジケーターです。
インジケーターの値自体には意味はなく、インジケーターの値の変化に意味があります。ビルウィリアムズ氏は、MFIとボリュームのやり取りを重視しています。
- Market Facilitation Indexが増加して、ボリュームも増加した場合。このことは下記を意味します。
a) 相場に参加しているトレーダーの数が増加する。（ボリュームが増加する）;
b) 新しく参加したトレーダーが足が推移した方向にポジションを取る。つまり、値動きが始まり、スピードが上がる。
- Market Facilitation Index が下がり、ボリュームも下がった場合このことは、市場参加者がもう関心がなくなったことを意味します。;
- Market Facilitation Index が増加したにも関わらず、ボリュームが下がった場合相場が参加者の取引量によって支えられていない、また、トレーダー（ブローカーやディーラー）が"底"と判断することによって価格が変化する可能性があります。;
- Market Facilitation Index が減少し、ボリュームが増加した場合市場には売りと買いの大規模な取引量による、ブル側とベア側の戦いがあります。しかし、その力が同じになるまで価格は著しく変化しません。売り手と買い手のどちらかが次第に戦いに勝ちます。一般的に、バーのブレイクはその足がトレンドを継続させるかトレンドをなくすかを教えてくれます。ビルウィリアムズ氏はそのようなバーを"おじぎ"と呼んでいます。
Market Facilitaion Index indicator
計算:
Market Facilitation Index の計算は、高値から安値を引いて、ボリュームで割ります。
BW MFI = (HIGH - LOW) / VOLUME
ただし:
- HIGH - 高値;
- LOW - 安値;
- VOLUME - 現在足のボリューム.
MACD
移動平均収束拡散法 (MACD) は次世代のトレンド追従型インジケーターです。価格の 2 つの移動平均線 の相関を表します。Envelopes
エンベロープは２つの移動平均線により作られます。一つは上方にシフトさせ、もう一つは下方にシフトさせます。バンド幅シフトのそれぞれの数値は、相場のボラティリティによって決定されます。ボラティリティが高ければ高いほど、バンド幅も広がります。
Mass Index
マスインデックスはトレンドの転換点を測るために開発されました。このマスインデックスは最大値と最小値の変化に基づいています。差が広がるとマスインデックスも大きくなります。差が狭まればインデックスも小さくなります。マスインデックスは Donald Dorcy氏によって開発されました。Money Flow Index (MFI)
マネーフローインデックス (MFI) は、株価に投入・株価から引き出された価格を表示します。