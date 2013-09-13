请观看如何免费下载自动交易
市场促进指数技术指标（BW MFI）是显示某时点价格变化的指标。
指标的值没有任何意义，只有指标值的变化才有意义。Bill Williams强调MFI和交易量之间的相互作用：
- 市场促进指数增长交易量也增长，这表明：
a)市场的参与者数量在增加（交易量增加）；
b)新的参与者顺着价格发展方向开仓，例如，运动开始并且加速。
- 市场促进指数下跌并且交易量也下降。这意味着市场的参与者不在感兴趣；
- 市场促进指数增长，但是交易量下降。最有可能的是，市场不再受到客户交易量的支撑，价格变化是由于交易者（经纪人或者交易商）“在地板上”的思考。
- 市场促进指数下跌，但是交易量增长。这表明多空双方在争夺，其特征是有大量的买卖成交量，但是价格没有明显的变化，因为双方力量均等。其中的一方（买家或卖家）终究会赢得这场争夺。通常，这样一根柱线的突破，能让你知道这根柱线是否决定了趋势的延续还是趋势的失效。Bill Williams将这样的柱线叫做“行屈膝礼”。
市场促进指数指标
计算：
为了计算市场促进指数，你需要将柱形的最高价减去最低价并除以交易量。
BW MFI = (HIGH - LOW) / VOLUME
其中：
- HIGH - 当前柱的最高价；
- LOW - 当前柱的最低价；
- VOLUME - 当前柱的交易量。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/36
MACD
移动平均收敛/分散指标（MACD）是下一个动态趋势跟踪指标。它代表一个价格的两条移动平均线之间的关系。Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku Kinko Hyo指标为表征市场趋势、支撑和阻力水平而设计，并生成买卖信号。
Mass指数
Mass指数用来抓住趋势的转折点。它基于最高和最低价之间的变化。如果价格振幅变大，Mass指数上升；否则，如果价格振幅变窄，Mass指数下降。它由Donald Dorcy创造。资金流量指数（MFI）
资金流量指数（MFI）技术指标，表征资金进入和撤出一个证券的比率。