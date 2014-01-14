Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Clase de un módulo de señales de comercio, en la "ruptura de la barra interior" en la dirección de la tendencia - librería para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1137
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El Asistente de MQL5 ofrece la oportunidad de crear una estrategia con el uso de diferentes módulos. Por ejemplo, el módulo principal puede ser escrito por el desarrollador, y los otros módulos (de manejo del capital, y del trailing stop) pueden ser desarrollados por otros programadores.
La estrategia, implementada en este módulo es la siguiente: cuando aparece una (outside) bar, comprueba si hay una ruptura de la barra interior en dirección de la tendencia y genera una señal de apertura de posición. La outside (exterior) bar es la barra con el precio Máximo, superior al Máximo de la barra anterior y el Mínimo, más bajo que el precio Mínimo de la barra anterior. La "ruptura" significa el cruce del extremo de la barra interior.
La dirección de la tendencia depende del color de la barra externa. La posición se abre después de la finalización de la barra con una señal.
Ejemplo de una señal para abrir una posición larga:
Descripción de las señales
Para utilizar el módulo, copia innerbarsignal.mqh en MQL5\Include\Expert\Signal\Mysignal.
Después de reiniciar el MetaEditor, aparecerá el módulo:
Módulo de señales de comercio en el asistente MQL5
Resultados del backtesting del Historial (EURUSD ,D1, 2010-2011):
Resultados de las pruebas
Parámetros de entrada:
- TakeProfit = 300;
- StopLoss = 300;
- Trailing Stop = 100.
