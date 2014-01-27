代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
程序库

交易信号的模块类, 在趋势方向上 "突破内柱线" - MetaTrader 5程序库

Aleksey Sergan | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
2411
等级:
(26)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
innerbarsignal.mqh (3.47 KB) 预览
\MQL5\Experts\
test_innerbarsignal.mq5 (6.85 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这个 MQL5 向导 提供一个利用不同模块创建策略的机会。例如, 主要模块可以由开发者编写, 而其它模块 (资金管理, 尾随停止) 可以由其他程序员开发。

在模块中实现的这个策略如下: 当外 (外侧) 柱线出现, 检查趋势方向上内柱线突破的情况, 并生成开仓信号。此外侧 (外) 柱线是: 最高价大于前柱线的最高价, 最低价低于前柱线的最低价。"突破" 指内栏的极值翻转交叉。

趋势方向依据外柱线颜色。在柱线完成并信号产生后开仓。

开多头仓位的例子:


信号描述

信号描述

为使用模块, 复制 innerbarsignal.mqh 至 MQL5\Include\Expert\Signal\Mysignal。

重启 MetaEditor, 模块将会出现:

在 MQL5 向导中使用交易信号模块

在 MQL5 向导中使用交易信号模块

历史回测结果 (EURUSD ,D1, 2010-2011):

测试结果

测试结果

输入参数:

  • TakeProfit = 300;
  • StopLoss = 300;
  • Trailing Stop = 100.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/358

STALIN STALIN

该指标的买/卖信号, 基于两条不同周期均线的交叉。

曝光 曝光

此脚本会读取所有符号的持仓, 计算并将它们曝光。

Blau_Mtm Blau_Mtm

William Blau 的动量指标。

Blau_Ergodic Blau_Ergodic

William Blau 的遍历振荡器。