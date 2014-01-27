这个 MQL5 向导 提供一个利用不同模块创建策略的机会。例如, 主要模块可以由开发者编写, 而其它模块 (资金管理, 尾随停止) 可以由其他程序员开发。

在模块中实现的这个策略如下: 当外 (外侧) 柱线出现, 检查趋势方向上内柱线突破的情况, 并生成开仓信号。此外侧 (外) 柱线是: 最高价大于前柱线的最高价, 最低价低于前柱线的最低价。"突破" 指内栏的极值翻转交叉。

趋势方向依据外柱线颜色。在柱线完成并信号产生后开仓。



开多头仓位的例子:







信号描述



为使用模块, 复制 innerbarsignal.mqh 至 MQL5\Include\Expert\Signal\Mysignal。



重启 MetaEditor, 模块将会出现:





在 MQL5 向导中使用交易信号模块



历史回测结果 (EURUSD ,D1, 2010-2011):

测试结果



输入参数: