마법사의 개념을 사용하면 트레이더가 "큐브"로 거래 전략을 조립할 수 있으며 반드시 한 명의 프로그래머가 작성할 필요는 없습니다.



거래 신호 모듈은 독립적으로 만들어져 포지션 오픈 신호를 생성하고 나머지 기능(스톱, 테이크아웃, 추적손절, 관리)은 다른 프로그래머가 구현합니다.

라이브러리가 구현하는 트레이딩 전략은 다음과 같습니다: 외부 바를 정의하는 조건이 발생하면 이전 추세 방향으로 내부 바가 돌파되는지 확인하고, 돌파가 발생하면 포지션 개시 신호를 생성합니다. 아웃사이드 바는 고점이 다음 바의 고점보다 높고 저점이 다음 바의 저점보다 낮은 바를 말합니다. 내부 막대의 극값을 넘어선 가격은 돌파로 간주됩니다.

추세 방향은 바깥쪽 막대의 색상에 따라 결정됩니다. 현재 마법사는 닫힌 막대에서만 신호를 사용할 수 있기 때문에 전략은 다음과 같이 약간 수정됩니다. 신호가 형성된 막대를 닫은 후 포지션이 열립니다.



롱 포지션 오픈 신호의 예시입니다:

신호 설명

모듈을 연결하려면 terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals 폴더에 innerbarsignal.mqh 파일을 넣어야 합니다. 파일이 올바르게 설치되면 마법사에 새 모듈이 나타납니다:





마법사의 신호 모듈

2010-2011년 EURUSD D1에 대한 전문가 자문 결과:

테스트 결과

핍 단위의 매개변수: 테이크 - 300, 스톱 - 300, 후행 스톱 - 100.



매개변수는 다음 사항을 고려하여 선택합니다. 스톱의 크기는 테이크와 같아야 하며 지지/저항이 무너진 후 예상 이동 기간에 해당해야 합니다.



첫 번째 기회에 포지션이 손익분기점에 도달하면 상대적으로 짧은 추적손절이 설정됩니다.

