STALIN - indicador para MetaTrader 5

Andrey Vasiliev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
1493
(27)
stalin.mq5 (6.77 KB) ver
Las señales de compra/venta del indicador se basan en el cruce de dos Medias Móviles con diferentes períodos.

El indicador tiene las siguientes características:

  1. Filtro, basado en un indicador RSI (Relative Strength Index).
  2. Filtro de confirmación del movimiento.
  3. Filtro de movimiento plano.

Los controles se basan en la primera barra (terminada).

Indicador Stalin

