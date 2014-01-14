Pon "Me gusta" y sigue las noticias
STALIN - indicador para MetaTrader 5
Las señales de compra/venta del indicador se basan en el cruce de dos Medias Móviles con diferentes períodos.
El indicador tiene las siguientes características:
- Filtro, basado en un indicador RSI (Relative Strength Index).
- Filtro de confirmación del movimiento.
- Filtro de movimiento plano.
Los controles se basan en la primera barra (terminada).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/357
