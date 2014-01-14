Las señales de compra/venta del indicador se basan en el cruce de dos Medias Móviles con diferentes períodos.



El indicador tiene las siguientes características:

Filtro, basado en un indicador RSI (Relative Strength Index).

Filtro de confirmación del movimiento.

Filtro de movimiento plano.



Los controles se basan en la primera barra (terminada).





