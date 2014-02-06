Kaufman 波动指标基于Perry Kaufman 的“精明交易：提升在变化市场中的表现”一书。

这个指标比较四种类型的回归（线性，两次方，对数和指数）并选则最能适合数据分析的那一个。

本类实现了通用回归网络(General Regression Neural Network - GRNN)