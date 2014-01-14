Mira cómo descargar robots gratis
Volatilidad Kaufman - indicador para MetaTrader 5
Descripcion:
Indicador de volatilidad Kaufman según libro Perry Kaufman "Trading Inteligente: mejorar el rendimiento con en cambio de mercado".
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/350
