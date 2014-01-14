CodeBaseSecciones
Volatilidad Kaufman - indicador para MetaTrader 5

Boris Armenteros | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2363
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Descripcion:

Indicador de volatilidad Kaufman según libro Perry Kaufman "Trading Inteligente: mejorar el rendimiento con en cambio de mercado".

Indicador Kaufman Volatility

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/350

Kaufman Efficiency Ratio Kaufman Efficiency Ratio

Ratio de Eficiencia DE Kaufman (también llamado "eficiencia generalizada de fractal") según libros de Perry Kaufman "Negociación inteligente" y "Nuevo Sistema y Métodos de Trading".

Demo_FileReadArray Demo_FileReadArray

Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileReadArray()

Demo_FileWriteArray Demo_FileWriteArray

Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileWriteArray()

Demo_FileGetInteger Demo_FileGetInteger

Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileGetInteger()