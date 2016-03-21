Der DRAW_COLOR_CANDLES Zeichenstil (wie auch DRAW_CANDLES) zeichnet Kerzen, basierend auf den Werten von vier Indikator speichern: Open, High, Low and Close Kurse Zusätzlich gibt es hier die Möglichkeit, die Farbe für jede Kerze anzugeben.

Kaufman Volatility indicator gemäß dem Buch von Perry Kaufman "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets (Verbesserte Performance in schwankenden Märkten)".

Dieser Indikator vergleicht vier Typen der Regression (Linear, quadratisch, logarithmisch und exponentiell) und wählt den für die analysierten Daten am besten passenden Typ aus.

Diese Script liest alle offenen Positionen und berechnet die daraus resultierende Belastung für jede Währung.