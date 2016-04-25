無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
カウフマン効率比 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1201
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
ペリー・カウフマンの本「Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets（スマート取引：市場の変更におけるパフォーマンスの向上）」と「New Trading Systems & Methods（新取引システムと方法）」に従うカウフマン効率比。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/351
カウフマンボラティリティ
ペリー・カウフマンの本「スマート・トレーディング：変更市場のパフォーマンスの向上」によるカウフマンボラティリティの指標。VininI Cyber Cyсle v01
VininI Cyber Cycle - Victor Nicolaev作のVininI_Cyber Cycle(V2).mq4 (2009)に基づいて価格の周期的な動きを識別します。
回帰分析
このインディケータは、4種類（線形、二次対数と指数）の回帰を比較し、分析されるデータに最も適したものを選択します。sTimeToVariables
このスクリプトは、datetime型の変数として表される時間を年、月、日、時、分、秒に変換します。