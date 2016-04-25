VininI Cyber Cycle - Victor Nicolaev作のVininI_Cyber Cycle(V2).mq4 (2009)に基づいて価格の周期的な動きを識別します。

ペリー・カウフマンの本「スマート・トレーディング：変更市場のパフォーマンスの向上」によるカウフマンボラティリティの指標。

このインディケータは、4種類（線形、二次対数と指数）の回帰を比較し、分析されるデータに最も適したものを選択します。

このスクリプトは、datetime型の変数として表される時間を年、月、日、時、分、秒に変換します。