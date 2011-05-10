Индикатор волатильности (Kaufman Volatility) по книге Перри Кауфмана "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets".

Стиль DRAW_COLOR_CANDLES, как и DRAW_CANDLES, рисует японские свечи по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Но кроме этого он позволяет задавать цвет для каждой свечи из заданного набора.