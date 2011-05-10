CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Kaufman Efficiency Ratio - индикатор для MetaTrader 5

Boris Armenteros | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3352
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Коэффициент эффективности (Kaufman Efficiency Ratio, также известный как "generalized fractal efficiency"), описанный в книгах Перри Кауфмана "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets" и "New Trading Systems & Methods".

Индикатор Kaufman Efficiency Ratio

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/351

Kaufman Volatility Kaufman Volatility

Индикатор волатильности (Kaufman Volatility) по книге Перри Кауфмана "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets".

DRAW_COLOR_CANDLES DRAW_COLOR_CANDLES

Стиль DRAW_COLOR_CANDLES, как и DRAW_CANDLES, рисует японские свечи по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Но кроме этого он позволяет задавать цвет для каждой свечи из заданного набора.

Regression Analysis Regression Analysis

Индикатор производит сравнение 4-х методов регрессии (линейная, квадратичная, логарифмическая и экспоненциальная) и выбирает из них наиболее подходящую.

sTimeToVariables sTimeToVariables

Скрипт с функцией преобразования времени в секундах в год, месяц, день, час, минуты, секунды. Без использования функций mql!