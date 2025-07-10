스크립트

가격 알림 메타 트레이더 표시기 - 가격이 트레이더가 설정한 특정 수준에 도달하면 모든 유형의 경고를 발행할 수 있습니다. 첫 번째는 가격이 특정 수준 이상으로 상승할 때(차트에 녹색 선으로 표시), 두 번째는 가격이 특정 수준 이하로 하락할 때(차트에 빨간색 선으로 표시), 세 번째는 가격이 특정 수준에 정확히 도달할 때(노란색 선으로 표시)에 사용됩니다. 알림 유형에는 기본(팝업), 이메일, 푸시 알림의 세 가지가 있습니다. 이메일 및 푸시 알림 알림 기능이 작동하려면 메타트레이더 플랫폼 옵션 창에서 이메일 또는 메타퀘츠 ID 설정을 설정해야 합니다. 이 보조지표는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.