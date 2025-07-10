거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Kaufman Efficiency Ratio - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 94
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
카우프만 효율 비율("일반화된 프랙탈 효율"이라고도 함)은 페리 카우프만의 저서 "더 똑똑한 트레이딩 "에 따른 것입니다 : 변화하는 시장에서 성과 개선" 및 "새로운 트레이딩 시스템 및 방법"에 따른 것입니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/351
Kaufman Volatility
페리 카우프만 저서 "더 스마트한 트레이딩"에 따른 카우프만 변동성 지표: 변화하는 시장에서의 수익률 향상".Premier Stochastic Oscillator [v01]
프리미어 스토캐스틱 오실레이터 - 스토캐스틱의 이중 EMA 평활화, 리 레이브파스의 TASC 논문(2008년 8월) 인용
차트 개체 스크립트 확인 및 삭제
스크립트Price Alert MT5
가격 알림 메타 트레이더 표시기 - 가격이 트레이더가 설정한 특정 수준에 도달하면 모든 유형의 경고를 발행할 수 있습니다. 첫 번째는 가격이 특정 수준 이상으로 상승할 때(차트에 녹색 선으로 표시), 두 번째는 가격이 특정 수준 이하로 하락할 때(차트에 빨간색 선으로 표시), 세 번째는 가격이 특정 수준에 정확히 도달할 때(노란색 선으로 표시)에 사용됩니다. 알림 유형에는 기본(팝업), 이메일, 푸시 알림의 세 가지가 있습니다. 이메일 및 푸시 알림 알림 기능이 작동하려면 메타트레이더 플랫폼 옵션 창에서 이메일 또는 메타퀘츠 ID 설정을 설정해야 합니다. 이 보조지표는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.