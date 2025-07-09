거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
비닌아이 사이버 사이클 [v01] - MetaTrader 5용 지표
실제 작성자:
트레이더락20, 빅토르 니콜라에프의 VininI_Cyber Cycle(V2).mq4 기반 (2009)
이 지표는 가격의 주기적 움직임을 식별하는 것을 목표로 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/340
룰렛 게임
룰렛 장난감.아이차트 스위치 심볼
이 인디케이터가 위치한 차트의 기호가 변경되면 다른 모든 차트의 기호도 변경됩니다.
Partial close Sell Orders
활성 매도 주문 부분 청산Partial Close Buy Orders
활성 매수 주문 부분 청산을 위한 스크립트